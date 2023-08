REGENSBURG. Am Dienstagabend brach ein bislang unbekannter Täter in ein Autohaus im Stadtosten ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 29. August, zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Autohaus in der Straße „An der Irler Höhe“ ein. Er entwendete Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro und entfernte sich unerkannt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sicherte am Tatort Spuren und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, sich unter 0941/506-2888 zu melden.