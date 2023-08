Unerlaubte Müllablagerung auf Wiese - Zeugen gesucht

OBERNBURG, OT EISENBACH, LKR. MILTENBERG. Bislang Unbekannte haben am Mittwoch Müll auf einer Wiese entsorgt. Die Polizei Obernburg ermittelt in der Sache und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich die Tat in der Zeit zwischen 06:00 Uhr morgens und 12:00 Uhr mittags ereignet. Die unbekannten "Müllentsorger" haben auf dem Grundstück in der Wiesentalstraße unter anderem Restmüll und auch Sperrmüll abgelegt. Die Örtlichkeit befindet sich in der Verlängerung des Radwegs in Richtung Mömlingen.

Die Beamten gehen Hinweisen nach, wonach ein Fahrzeuggespann mit Anhänger mit der unerlaubten Entsorgung im Zusammenhang steht. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Mountainbike-Fahrer stürzt auf Brandfleck-Trail - Hubschrauber im Einsatz

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Unfall im Wald wurde am Mittwochnachmittag ein 37-jähriger Mountainbike-Fahrer schwer verletzt.

Der Mann kam gegen 13:00 Uhr auf dem eigens für Mountainbiker angelegten Weg aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall. Dabei zog er sich nach ersten Erkenntnissen so schwere Verletzungen zu, dass ein Rettungshubschrauber den Gestürzten in ein Krankenhaus fliegen musste.

Die Polizei Alzenau ist mit den Ermittlungen zum Unfallhergang betraut.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - GAILBACH. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 17:15 Uhr ein grauer Mercedes zerkratzt. Das Auto stand in einem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Aschaffenburger Straße im Bereich der 80er Hausnummern.



GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 12:00 Uhr, wurde an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Schwendelgasse eine Glasfassung zerbrochen und ein Loch in die Tür geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg a. Main

WÖRTH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 06:20 Uhr, wurde an einem geparkten Seat Arona der Lack offensichtlich absichtlich zerkratzt und ein Außenspiegel verbogen. Das Fahrzeug stand in der Rathausstraße Höhe der 80er Hausnummern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.