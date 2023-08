HÖCHSTADT A.D.AISCH. (1006) Am Mittwochmorgen (30.08.2023) fanden Beamte der Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch bei der Vollstreckung eines Haftbefehls Rauschgift in der Wohnung eines 39-Jährigen. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des Handels mit Drogen nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.



Zur Vollstreckung eines Haftbefehls öffneten die Beamten am Mittwochmorgen die Wohnung des Tatverdächtigen in Höchstadt a. d. Aisch. Dort konnte der Mann nicht angetroffen werden. Jedoch lag eine etwa 100 Gramm schwere Haschischplatte offen auf dem Wohnzimmertisch. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher und konnten den Tatverdächtigen kurz darauf an seiner Arbeitsstelle verhaften. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten darüber hinaus eine kleine Menge Haschisch in seiner Hosentasche.

Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wurde der 39-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz führt nun das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Bernd Groß / bl