1429. Sachstand zu den Versammlungen und Protestaktionen durch Klimaaktivisten von Mittwoch, 30.08.2023 und Donnerstag, 31.08.2023

-siehe Medieninformation vom 22.08.2023, Nr. 1375

-siehe Medieninformation vom 24.08.2023, Nr. 1387

-siehe Medieninformation vom 25.08.2023, Nr. 1397

-siehe Medieninformation vom 25.08.2023, Nr. 1400

-siehe Medieninformation vom 28.08.2023, Nr. 1407

-siehe Medieninformation vom 28.08.2023, Nr. 1415

-siehe Medieninformation vom 29.08.2023, Nr. 1416

-siehe Medieninformation vom 29.08.2023, Nr. 1423

-siehe Medieninformation vom 30.08.2023, Nr. 1425

Am Mittwoch, 30.08.2023, gegen 14:45 Uhr, kam es zu einer Aktion von Aktivisten der "Letzten Generation" am Bayerischen Landtag. Dabei warfen neun Personen Tennisbälle, die zuvor in weiße Farbe getaucht worden waren, gegen die Westfassade des Landtagsgebäudes (Maximilianeum). Dadurch wurde die Wand und der davorliegende Boden über eine große Fläche stark verschmutzt. Die beteiligten Personen konnten von den sofort hinzugerufenen Einsatzkräften noch am Tatort festgestellt werden.

Die Farbe konnte mit Wasser nicht entfernt werden. Die Schadenshöhe kann bis dato nicht beziffert werden.

Gegen die beteiligten Personen wird wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen.

Gegen 17:00 Uhr kam es dann zu einer Blockadeaktion am Petuelring (westliche Fahrtrichtung) / Lerchenauer Straße. Hier klebten sich sechs Personen auf die Fahrbahn bzw. aneinander fest. An der Aktion, die von der Polizei aufgelöst worden ist, waren insgesamt acht Aktivisten beteiligt.

Durch die Blockadeaktion kam es erneut zu Verkehrsbeeinträchtigungen, weshalb durch die Münchner Polizei Verkehrsmaßnahmen getroffen werden mussten.

In diesem Zusammenhang hat das Polizeipräsidium München für drei Beteiligte (einen 19-, 21-, 27-Jährigen mit Wohnsitzen in Berlin, Bayern, Baden-Württemberg) einen längerfristigen Gewahrsam angeordnet. In zwei Fällen wurde diese richterliche Bestätigung wegen formeller Gründe im Hinblick auf die Zuständigkeitsverteilung innerhalb des Amtsgerichts München abgelehnt. Beide Personen wurden daraufhin aus dem polizeilichen Gewahrsam wieder entlassen. Bei der dritten Person ist dieser Vorgang noch nicht abgeschlossen.

Gegen 18:00 Uhr kam es im Bereich des Rosenheimer Platzes zu einer unangemeldeten, sich fortbewegenden Versammlung von Klimaaktivisten. Die Versammlungsstrecke führte vom Rosenheimer Platz über die Rosenheimer Straße bis zum Isartor, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Dort setzten sich mehrere Teilnehmer auf die Fahrbahn und mussten letztendlich durch Polizei von der Fahrbahn getragen werden. An der Versammlung nahmen mehr als 80 Personen teil. Die Versammlung beendeten die Teilnehmer eigenständig gegen 20:45 Uhr.

In diesem Zusammenhang kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, weshalb auch hier Verkehrsmaßnahmen durch die Münchner Polizei getroffen werden mussten.

In den Morgenstunden des heutigen Donnerstags, 31.08.2023, gegen 07:45 Uhr, kam es im Bereich des Petuelrings (westliche Fahrtrichtung) / Schleißheimer Straße zu einer weiteren nicht angemeldeten Versammlung von 13 Beteiligten im Zusammenhang mit dem Klimaaktivismus. Auch hier klebten sich mehrere Personen auf die Fahrbahn bzw. aneinander fest. Die Aktion konnte gegen 09:30 Uhr durch die Polizei beendet werden.

Im Zusammenhang mit den Aktionen ermittelt die Münchner Kriminalpolizei gegen beteiligte Personen u. a. wegen Nötigung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und die gültige Allgemeinverfügung der Stadt München, sowie wegen im Einzelfall vorliegender Verstöße gegen Einzelverfügungen (Verbot des Mitführens, Transports und der Benutzung von bestimmten Klebstoffen).

1430. Festnahme von vier Tatverdächtigen nach Raub – Schwabing West

Am Mittwoch, 30.08.2023, gegen 18:30 Uhr, traf sich ein 22-Jähriger aus dem Landkreis München aus bislang nicht bekannten Gründen mit einer Gruppe männlicher Personen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren, drei mit Wohnsitz in München und einer aus dem Landkreis München.

Im Verlauf des Treffens kam es zu einem Streit zwischen dem 22-Jährigen und den vier männlichen Personen, woraufhin die vier Bargeld und seine Armbanduhr von ihm forderten.

Nachdem der 22-Jährige den Tätern die Armbanduhr aushändigte, gingen sie ihn körperlich an und flüchteten anschließend. Dabei erlitt der 22-Jährige leichte Verletzungen. Der 22-Jährige verständigte sofort den Notruf der Polizei.

Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen der Münchner Polizei konnten alle vier Tatverdächtigten festgenommen werden. Die Armbanduhr wurde im Umkreis des Tatortes aufgefunden.

Der 22-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die vier Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Sachbearbeitung wieder entlassen. Alle vier wurden wegen räuberischer Erpressung und vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1431. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Mittwoch, 30.08.2023, gegen 22:45 Uhr, fuhr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding mit einem VW Pkw auf der Kreillerstraße in Richtung Wasserburger Landstraße.

Gleichzeitig befand sich auf Höhe der Hausnummer 211 eine 22-Jährige mit Wohnsitz in München, welche als Fußgängerin die Straße, im Bereich einer Ampel, die nicht in Betrieb war, überqueren wollte. Als sie auf die Straße trat, kam es zum Zusammenstoß zwischen ihr und dem von ihr aus rechts kommenden 40-Jährigen Pkw-Fahrer.

Die 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1432. Volksverhetzung – Altstadt

Am Samstag, 26.08.2023, gegen 00:30 Uhr, stiegen ein 33-jähriger mit Wohnsitz in München und ein 34-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München, in ein Taxi im Tal. Der Fahrer des Pkw, ein 56-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, fuhr offenbar nach Ansicht der beiden Fahrgäste nicht schnell genug los. Daraufhin beleidigten die beiden den 56-Jährigen unter anderem fremdenfeindlich.

Nun forderte der 56-Jährige die beiden Tatverdächtigen auf, das Taxi zu verlassen. Nachdem der 34-Jährige das Kraftfahrzeug verlassen hatte, ging er auf den 56-Jährigen, der ebenfalls aus dem Taxi ausgestiegen war, zu und schlug diesen. Der Taxifahrer wurde hierdurch verletzt und schubste anschließend den 34-Jährigen, woraufhin der 34-Jährige zu Boden stürzte und sich ebenfalls verletzte. Unbeteiligte verständigten daraufhin den Polizei-Notruf 110.

Bei Eintreffen der Beamten konnten alle Beteiligten vor Ort angetroffen werden. Gegen den 33-Jährigen wird wegen Beleidigung und Volksverhetzung ermittelt, gegen den 34-Jährigen wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Körperverletzung und gegen den 56-Jährigen wegen Körperverletzung. Nach der Anzeigenaufnahme wurden die Beteiligten vor Ort entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität - rechts) geführt.

1433. Pkw-Fahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle, flüchtet und kann in Österreich festgenommen werden – Sauerlach

Am Donnerstag, 31.08.2023, gegen 01:50 Uhr, sollte der Fahrer eines BMW Pkw, der im Bereich Sauerlach unterwegs war, von einer uniformierten Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Im Fahrzeug befanden sich noch vier weitere Personen. Mit Erblicken der Polizei wendete der Fahrer die Fahrtrichtung, beschleunigte sein Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Aufgrund dessen wurden bei der Nachfahrt mehrere Streifenbesatzungen hinzugezogen.

Bei seinem Fluchtversuch fuhr er zunächst in Richtung Holzkirchen, weiter über Bad Tölz und den Sylvensteinspeicher in Richtung Österreich. Aufgrund der Fahrstrecke wurde die Nachfahrt zusätzlich durch Kräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sowie der Hubschrauberstaffel unterstützt.

Nach dem Grenzübertritt nach Österreich, konnte der Pkw im Bereich Achenkirch (Österreich) durch österreichische Polizeibeamte angehalten werden, nachdem es zu einem Zusammenstoß mit einem Dienstfahrzeug der österreichischen Polizei kam. Hierbei wurden zudem sogenannte „Schreckschüsse“ (Schüsse in die Luft) durch die österreichischen Beamten abgegeben. Der Tatverdächtige konnte in der Folge festgenommen werden. Es handelt sich um einen 27-Jährigen, mit Wohnsitz in Österreich. Nach derzeitigem Stand befinden sich auch die weiteren Insassen zur weiteren Sachbearbeitung in Gewahrsam der österreichischen Polizei. Die Identität der vier weiteren Insassen ist noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge total beschädigt.

Gegen den 27-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt, die Ermittlungen laufen beim Polizeipräsidium München und der österreichischen Polizei. Der Grund für die Flucht ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.