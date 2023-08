BAMBERG. Mitte August brachen zunächst Unbekannte in vier Einfamilienhäuser in Bamberg-Ost ein. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg führten nun zu zwei Tatverdächtigen.

Im Zeitraum von Anfang bis Mitte August sollen die Tatverdächtigen jeweils in zwei Häuser in der Dr.-Hans-Neubauer-Straße sowie in der Hubertusstraße eingebrochen sein. Sie hinterließen einen Gesamtschaden von mehr als 2.000 Euro und erbeuteten Wertgegenstände und Bargeld im Gesamtwert von mehr als 3.700 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelte in allen Fällen unter Hochdruck und kam den Tatverdächtigen im Alter von 41 und 44 Jahren auf die Spur. Sie nahmen das Duo am Freitag, 25. August, fest.

Die Männer wurden noch am gleichen Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen die beiden erlassen hatte. Diese sitzen seitdem in Justizvollzugsanstalten und müssen sich wegen des Verdachts der Einbruchdiebstähle verantworten.