HOHENBERG A.D. EGER, LKR. WUNSIEDEL. Von Dienstagnacht auf Mittwochmorgen stahlen Unbekannte einen VW-Bus von einem Privatgrundstück in der Schirndinger Straße. Die Kripo in Hof bittet um Zeugenhinweise zu dem Diebstahl.

Am frühen Mittwoch, von 1 Uhr bis 8.30 Uhr, suchten Unbekannte ein Privatgrundstück in der Schirndinger Straße in Hohenberg a. d. Eger auf. Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses hatten sie es auf einen 20 Jahre alten VW-Bus abgesehen. Da das Fahrzeug aufgrund eines Defekts am Türschloss unversperrt war, hatten die Diebe leichtes Spiel und stahlen den Bulli. Das Fahrzeug ist grün und trug zuletzt die Kennzeichen SEL-RD 30.

Wer Hinweise zum Verschwinden des VW-Bus geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040.