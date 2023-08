Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Am Freitag, 18. August, soll ein 40-Jähriger einen 32-Jährigen zu Boden geschlagen und gegen den Kopf getreten haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt der Tatverdächtige jetzt in Untersuchungshaft.

Die Auseinandersetzung fand am Freitag gegen 22 Uhr in der Gaustadter Hauptstraße auf einer Grünfläche in der Nähe eines Supermarktes statt. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, als er die Schlägerei bemerkte. Bei Eintreffen der Streifenbeamten fanden diese den 32-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen vor. Der mutmaßliche Täter war zu diesem Zeitpunkt flüchtig. Der 32-Jährige musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen und kam nun dem 40-jährigen Tatverdächtigen auf die Spur. Er wurde am Mittwoch, 30. August, einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt und muss sich unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags verantworten.

Die Kriminalpolizei Bamberg führt die Ermittlungen fort und sucht nach einer weiblichen Zeugin, die bei der Tat anwesend gewesen sein soll. Bitte melden Sie sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.