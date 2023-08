1980 – Kellerabteile angegangen

Pfersee – Im Zeitraum von Montag (28.08.2023), 23.00 Uhr bis Dienstag (29.08.2023), 19.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu drei Kellerabteilen in einem Mehrfamilienhaus in der Droste-Hülshoff-Straße. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1981 – Unfall - Zeugenaufruf

Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (29.08.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 73-jährigen VW-Fahrer und einer 44-jährigen Audi-Fahrerin in der Donauwörther Straße.

Gegen 08.00 Uhr waren die beiden Autofahrer auf der Donauwörther Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Hierbei kam es auf Höhe der Hausnummer 44 zum Zusammenstoß zwischen dem 73-Jährigen und der 44-Jährigen. Hierbei wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang und sucht deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1982 – Einbruchsversuch scheitert

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (29.08.2023), in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Büro in der Hermanstraße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.