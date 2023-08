BAMBERG. Am Dienstagnachmittag kam es im Stadtgebiet Bamberg zu einem dreisten Trickbetrug. Eine Frau übergab einen fünfstelligen Geldbetrag an zwei unbekannte Täterinnen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Dienstag, zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr, übergab eine Frau einen hohen Geldbetrag an zwei Betrügerinnen. Sie wurde Opfer des sogenannten Geldbündeltricks. Dieser lief so ab: Eine unbekannte Frau sprach die 63-jährige Bambergerin in der Heiliggrabstraße/Josephstraße an und behauptete, sie habe heilende Kräfte. Sie wolle einen bösen Fluch von der Familie und dem Geld der 63-Jährigen nehmen. Eine zweite Unbekannte kam hinzu und bestätigte die Künste ihrer Komplizin. Gutgläubig lief die 63-Jährige in Begleitung einer der Frauen nachhause und holte ihre Ersparnisse. Wie befohlen, steckte sie das Geld in ein Kuvert und trug es eng an ihrem Herzen zu der Frau in der Heiliggrabstraße. Diese wickelte das Geld in ein Geschirrtuch und verschnürte es. Dann murmelte sie eine geheimnisvolle Beschwörungsformel und gab der 63-Jährigen das Päckchen zurück. Mit der Anweisung, es für 36 Tage verschlossen unter ihrer Matratze aufzubewahren, lief sie wieder nachhause. Dort kamen ihr Zweifel. Sie wickelte das Päckchen aus und fand darin nur einfaches Papier vor. Eine Absuche des Tatorts durch ihre Familie war vergeblich. Die beiden Betrügerinnen waren inzwischen mit einem Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe verschwunden. Dann folgte die Anzeige bei der Polizei.

Die beiden unbekannten Frauen werden wie folgt beschrieben:

Frau 1:

Zirka 40 Jahre alt, 165 Zentimeter groß, kräftig, braunes nackenlanges Haar mit Zopf

trug einen beigen knielangen Mantel

führte eine helle Umhängetasche mit.

Diese Frau sprach die Beschwörungsformeln.

Frau 2:

Zirka 50 Jahre alt, 165 Zentimeter groß, kräftig, blondes kurzes Haar

trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Blazer

sie trug eine auffällige Holzkette mit einem Kreuz um den Hals

Diese Frau begleitete das Opfer zur Geldabholung nachhause.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat den Fall übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Betrug beobachtet oder die unbekannten Frauen im Stadtgebiet gesehen? Melden Sie sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.