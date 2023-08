GRAFENWÖHR, LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. Im Zeitraum vom 01.08.2023 bis 29.08.2023 brachen bislang unbekannte Täter in einen ehemaligen Steinmetzbetrieb in Grafenwöhr ein. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. ermittelt und sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Firma in der Dießfurter Straße in Grafenwöhr und entwendeten mehrere Maschinen, Werkzeuge, Geräte und Metallfiguren. Mit einer Beute im niedrigen fünfstelligen Bereich konnten die Einbrecher flüchten. In der Firma fand im Tatzeitraum kein Betrieb statt. Daher wurde die Tat am 29.08.2023 festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch und übernahm die weiteren Ermittlungen. Sie bittet zur Ergreifung der Täter um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0961/401-2222 entgegengenommen.