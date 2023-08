1424. Versammlung – Lehel

Am Mittwoch, 30.08.2023, gegen 06:00 Uhr, kam es im Bereich der Staatskanzlei zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer nicht angemeldeten Versammlung durch „Greenpeace e.V.“. Die Versammlung mit ca. 20 Personen fand im rückwärtigen Bereich der Staatskanzlei in Richtung Hofgarten statt. Es wurde festgestellt, dass mehrere Personen u.a. auf die dortigen Fahnenmasten geklettert waren, um dort ihre Kundgebungsmittel (Windräderattrappen und Banner) anzubringen.

Die Versammlung wurde gegen 11:20 Uhr beendet.

1425. Aktueller Sachstand zu den Versammlungen und Protestaktionen durch Klimaaktivisten von Mittwoch, 30.08.2023

Wie bereits berichtet, kommt es seit Donnerstag, 24.08.2023, im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München immer wieder zu Aktionen durch Mitglieder der Letzten Generation.

Im Verlauf des gestrigen Tages kam es ab 16:50 Uhr zu vier weiteren Blockadeaktionen, die letztendlich bis gegen 18:35 Uhr alle wieder beendet wurden. Dabei klebten sich erneut mehrere Personen an folgenden Örtlichkeiten auf die Fahrbahn:

Innsbrucker Ring nördliche Fahrtrichtung/Ampfingerstraße

Innsbrucker Ring südliche Fahrtrichtung/Bad-Schachener-Straße

Tübinger Straße südliche Fahrtrichtung/Garmischer Straße

Landshuter Allee nördliche und südliche Fahrtrichtung/Nymphenburger Straße

Durch die Blockadeaktionen kam es erneut zu teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, weshalb durch die Münchner Polizei umfangreiche Verkehrsmaßnahmen getroffen werden mussten.

Hiervon waren gestern in mehreren Fällen auch Linienbusse des ÖPNV betroffen, die teilweise Ihre Personenbeförderung nicht fortsetzen konnten und Fahrgäste aussteigen lassen mussten

Das Polizeipräsidium München ordnete am Montag, 28.08.2023 für drei Personen einen längerfristigen Gewahrsam an, welcher bei der richterlichen Überprüfung beim Amtsgericht München am Dienstag, 29.08.2023 für den Zeitraum bis zum Dienstag, 12.09.2023 bestätigt wurde.

Im Laufe des Dienstags, 29.08.2023, wurden sechs weitere längerfristige Gewahrsamsanordnungen dem Richter zur Prüfung vorgelegt und von diesem ebenfalls für den Zeitraum bis zum Dienstag, 12.09.2023 bestätigt.

Insgesamt wurden somit bislang neun polizeiliche Gewahrsamnahmen bis zum Dienstag, 12.09.2023, richterlich bestätigt. Neben den bereits genannten zwei weiblichen und einer männlichen Person, fallen darunter nun zwei weitere weibliche Personen (19 und 24 Jahre alte, beide mit Wohnsitz in Bayern) und vier weitere männliche Personen (27 Jahre mit Wohnsitz in Berlin, 25 Jahre mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz, 73 Jahre mit Wohnsitz in Bayern und 20 Jahre mit Wohnsitz in Sachsen).

Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich keine Aktivisten mehr in der polizeilichen Sachbearbeitung.

Das Polizeipräsidium München ist auch heute wieder mit weit über 200 Beamten im Einsatz.

1426. Einbruchdiebstahl aus einem Kellerabteil mit Bedrohung – Moosach

Am Dienstag, 29.08.2023, gegen 20:10 Uhr, betätigte ein bislang unbekannter Täter alle Klingeln an einem Mehrparteienhaus in Moosach. Die Tür wurde ihm geöffnet und er drang in das Gebäude ein. Ein 41-jähriger Bewohner des Gebäudes war durch das Klingeln aufmerksam geworden und ging in das Kellergeschoss.

Dort traf er auf den unbekannten Täter und stellte fest, dass dieser sich gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil verschaffte, in dem er die Holzlatten des Verschlags zerbrach und aus den Scharnieren riss. Der unbekannte Täter nahm aus dem Kellerabteil eine Axt und bedrohte den 41-Jährigen. Außerdem holte er eine Gasflasche aus dem Kellerabteil, hielt ein Feuerzeug davor und drohte an, eine Gasexplosion herbeizuführen. Der 41-Jährige flüchtete daraufhin, schloss den Hauptzugang zu den Kellerabteilen ab und verständigte den Polizeinotruf 110.

Sofort wurde eine Vielzahl an Einsatzkräften, darunter Beamte des Spezialeinsatzkommandos, zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Bei der Durchsuchung des Gebäudes konnte der unbekannte Täter nicht mehr angetroffen werden. Er hatte sich aus dem Keller entfernen können. Umfassende Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Tatortes erbrachten keine Hinweise auf den Täter.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 32 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, ca. 85 kg, kräftige Figur, kurze Haare, dunkle Augen, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einem Kapuzenpullover, sprach hochdeutsch,

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nanga-Parbat-Straße, Dachauer Straße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1427. Trickdiebstahl in Wohnung – Haidhausen

Am Dienstag, 29.08.2023, gegen 10:00 Uhr, wurde ein 73-Jähriger mit Wohnsitz in München von einem bislang unbekannten Täter vor seiner Wohnung angesprochen. Dieser bat den 73-Jährigen um einen Geldbetrag im dreistelligen Bereich. Der 73-Jährige verneinte dies, einigte sich jedoch mit dem unbekannten Täter auf den Kauf von Kleidungsstücken.

In der Wohnung wurde der Kauf vollzogen. Der Täter nahm jedoch einen Teil der Kleidungstücke wieder an sich und verließ damit die Wohnung. Als der 73-Jährige den Trickdiebstahl erkannte, verständigte er umgehend den Notruf der Polizei. Zudem stellte er noch fest, dass einige Schubladen geöffnet wurden. Dort fehlte allerdings nichts. Eine sofort eingeleitete Nachbereichsfahndung mit mehreren Streifen erbrachte keine Hinweise auf den Täter.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, kräftige Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, trug einen schwarzen Anzug und führte eine schwarze Sporttasche mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gustav-Heinemann-Ring, Therese-Giehse-Allee, Ludwig-Linsert-Straße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1428. Brand in der SAP-Arena – Olympiapark

Am Dienstag, 29.08.2023, gegen 15:15 Uhr, kam es in der geplanten SAP-Arena im Olympiapark zu einem erneuten Brandgeschehen. Berechtigte auf der dortigen Baustelle konnten Brandgeruch wahrnehmen und eine erloschene Brandstelle dort entdecken. Erst im Nachgang verständigten sie die Polizei.

Es wurde niemand verletzt.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.