WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht zu Samstag stellte sich eine couragierte Personengruppe zwischen eine junge Frau und einen bislang unbekannten Mann, der die Frau versucht haben soll anzugehen. Die Kriminalpolizei Würzburg sucht Zeugen des Vorfalls und bittet die Personen aus der Gruppe, sich zu melden.



Wie bereits durch die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt berichtet, befand sich eine 21-Jährige am Samstagmorgen gegen 01:15 Uhr fußläufig in der Franz-Rauhut-Straße, als sie von einem bislang unbekannten Mann in gebrochenem Englisch angesprochen wurde. Der Unbekannte soll die junge Frau daraufhin angegangen und begrapscht haben. Die 21-Jährige wehrte sich, schlug dem Mann ins Gesicht und flüchtete zu einer Personengruppe, die sich ebenfalls im Ringpark befand. Die vier Personen, drei Männer von denen einer auf Krücken lief und eine Frau, wurden auf den Vorfall aufmerksam und stellten sich zwischen die 21-Jährige und den etwa 20-30 Jahre alten und ca. 180cm großen Mann, der dunkles, mittellanges Haar und einen Dreitagebart getragen hat. Daraufhin flüchtete der Unbekannte.



Die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg übernahm inzwischen die Ermittlungen und sucht nach den vier couragierten Personen, von denen zwei der Männer laut Aussage der Geschädigten augenscheinlich indischer Herkunft gewesen sein sollen.



Die Kripo bittet die Personen sowie Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht oder gar Angaben zum Täter machen können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.