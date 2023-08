EBERSDORF B. COBURG, LKR. COBURG. Der Brand eines Nebengebäudes forderte am Dienstag einen Sachschaden von mindestens 80.000 Euro. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.

Am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, bemerkte ein Nachbar in der Göritzenstraße Flammen, die aus einem Verbindungsgebäude zwischen einem Einfamilienhaus und einem Lager drangen. Daraufhin wählte er den Notruf. Die rund 170 eingesetzten Kräfte der umliegenden Feuerwehren löschten den Brand, konnten jedoch ein Übergreifen auf das Wohngebäude nicht verhindern. Der Dachstuhl des Verbindungsgebäudes brannte vollkommen aus. An der Fassade des Wohngebäudes entstand ein Sachschaden.

Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Sie blieben unverletzt.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 80.000 Euro. Die Kripo Coburg übernahm vor Ort die Ermittlungen zur unklaren Brandursache.