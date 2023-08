KIPFENBERG, LKR. EICHSTÄTT Am gestrigen Dienstagvormittag (29.08.2023) geriet am Lagerplatz einer Baufirma in Kipfenberg ein dort geparkter Pkw in Brand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Kurz vor 10:00 Uhr wurde der Ingolstädter Einsatzzentrale ein brennender Pkw in der Kindinger Straße mitgeteilt. Das Feuer wurde durch den Mitteiler bereits selbständig gelöscht, sodass die Hinzuziehung einer Feuerwehr nicht mehr notwendig war. Trotz des schnellen Eingreifens des Mannes wurde vorwiegend der Innenraum des Skoda stark beschädigt, sodass der entstandene Sachschaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird.

Brandermittler der Kripo Ingolstadt konnten, nach Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs, eine Brandstiftung weitgehend ausschließen. Vermutlich wurde das Feuer durch einen technischen Defekt der Elektronik verursacht.