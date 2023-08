WÜRZBURG. Am späten Freitagabend soll ein 45-Jähriger von mehreren unbekannten Personen angegriffen und verletzt worden sein. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun und sucht Zeugen.



Gegen 22:00 Uhr gerieten bislang unbekannte Personen mit einem 45-Jährigen am Willy-Brandt-Kai in Streit. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sollen Personen aus einer Gruppe heraus versucht haben, ein an einem Laternenmast befestigtes Wahlplakat zu beschädigen. Der spätere Geschädigte, der sich zwischen Personengruppe und Laternenmast gestellt hatte, wurde daraufhin von zwei Männern erst verbal, dann tätlich angegangen. Das Opfer ging zu Boden und soll von den Unbekannten noch getreten worden sein. Hierbei erlitt der 45-Jährige Schürfwunden und Prellungen. Die Personengruppe um die beiden Täter, die dunkel gekleidet gewesen sein sollen, sind im Anschluss an die Tat in Richtung Löwenbrücke geflohen.

Eine sofort Eingeleitete Fahndung nach den Männern blieb ohne Erfolg.



Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Feststellungen getroffen oder gar das Tatgeschehen beobachtet haben sowie Angaben zu den Tätern machen können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.