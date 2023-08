BAD KISSINGEN/OBERTHULBA. Am frühen Dienstagmorgen erlag ein 51-jähriger seinen schweren Verletzungen, die er im Rahmen eines Auffahrunfalls auf der A7 erlitt.



Gegen 05:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger mit seinem Kleintransporter die BAB A7 in Richtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Oberthulba und Hammelburg fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache offenbar ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Der Fahrer des Kleintransporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt durch den Aufprall schwerste Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag.



Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, zu denen auch ein Gutachter hinzugezogen wurde.



Neben der Polizei waren die Feuerwehren aus Oberthulba, Bad Kissingen und Hammelburg, sowie der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Autobahnmeisterei Oberthulba vor Ort.

Der Kleintransporter wurde bei dem Unfall erheblich, der Auflieger vom Sattelzug hingegen nur gering beschädigt. Die Schadenshöhe wird insgesamt mit 30.000 Euro beziffert.



Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme in südliche Richtung bis 09:30 Uhr komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.