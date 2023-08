1978 - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Merching - Am gestrigen Montag kam es um 08.15 Uhr auf der St 2380 zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem Kleintransporter.

Der Kleintransporter fuhr auf der St 2380 von Königsbrunn kommend in Richtung Mering. Ein Wohnmobil befuhr die Ortsverbindungsstraße von der Lechstaustufe 23 in Richtung St 2380. Der Fahrer des Wohnmobils übersah beim Abbiegen nach links den vorfahrtsberechtigten Kleintransporter. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters wurde ins Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Der Kleintransporter musste durch den Abschleppdienst abgeschleppt werden.

1979 - Nicht alltäglicher Besuch bei der PI Donauwörth

Donauwörth - Am Montag (28.08.2023), um 15.00 Uhr, kam es zu einem nicht alltäglichen Besuch auf der Wache der Donauwörther Polizei.

Ein 26-jähriger Donauwörther erschien in Begleitung einer verletzten Fledermaus auf der PI Donauwörth. Das verunfallte Tier hatte er auf dem Dachboden eines von ihm bewohnten Mehrfamilienhauses in der Nähe des Kaibaches aufgelesen und wusste nun nicht, was er tun solle. Daher entschied er sich, der Polizei einen Besuch abzustatten. Die Beamten machten über eine Umweltschutzorganisation einen ehrenamtlichen Fledermausfachmann ausfindig, der sich des Flugtiers annahm.

Die am Flügel verletzte Zwergfledermaus befindet sich den aktuellen Angaben zufolge auf dem Weg der Besserung.