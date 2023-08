TREUCHTLINGEN. (997) Im Zeitraum zwischen Freitagabend (25.08.2023) und Montagvormittag (28.08.2023) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu mehreren Lagercontainern eines Autohauses in Treuchtlingen und entwendeten eine Vielzahl an Autoreifen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Über das vergangene Wochenende drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in mehrere Überseecontainer ein, welche sich auf dem Gelände eines Autohauses in der Ansbacher Straße befinden. Hieraus entwendeten sie Kompletträder im Wert von mehreren Zehntausend Euro. An den Containern entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



