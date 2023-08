MÜHLDORF. Drei bislang unbekannte Täter schlugen am Sonntagmorgen, 27. August 2023, einem jungen Mann nach dem Volksfestbesuch eine Flasche ins Gesicht und entwendeten daraufhin dessen Geldbörse. Anschließend konnten die drei Männer unerkannt in verschiedene Richtungen flüchten. Vor Ort wurden unverzüglich umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen getroffen. Der Geschädigte wurde durch die Tat erheblich verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die weiteren Ermittlungen führt das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat der Kripo Mühldorf. Die Ermittler bitten dabei auch um Zeugenhinweise.

Am Sonntagmorgen, 27. August 2023, gegen 01.30 Uhr, hatten zwei unbekannte Täter einen 23-Jährigen im Bereich der Tankstelle neben dem Mühldorfer Volksfestplatz in ein Gespräch verwickelt. Ein dritter Unbekannter schlug im Verlauf dieses augenscheinlichen Ablenkversuchs dem Geschädigten eine Glasflasche ins Gesicht und nahm im Anschluss dessen Geldbörde aus der Hosentasche. Anschließend flüchteten die drei Unbekannten in verschiedene Richtungen – ein Täter über das Gelände der Tankstelle in Richtung B 12, die beiden anderen in Richtung Stadtmitte.

Der 23-Jährige erlitt erhebliche Gesichtsverletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Nach Verständigung der Polizei wurden umfangreiche Erstmaßnahmen durch Beamte der Polizeiinspektion Mühldorf getroffen.

Die Täter konnten durch den Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

männlich, ca. 25 - 30 Jahre alt

ca. 185 cm groß

schlanke Statur

dunkle kurze Haare

rundes Gesicht mit 3-Tage-Bart

sprach gebrochenes deutsch mit osteuropäischem Akzent

trug schwarzes T-Shirt, kurze Hose, schwarze Umhängetasche

Täter 2 :

männlich, ca. 25 Jahre alt

ca. 170 cm groß

dunklerer Teint

kurze dunkle Haare

Täter 3:

männlich, ca. 25 Jahre alt

ca. 155 – 160 cm groß

dunklerer Teint

Die weiteren Ermittlungen wurden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durch das zuständige Fachkommissariat für Raubdelikte der Kriminalpolizeistation Mühldorf übernommen. Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (26. auf 27. August 2023) gegen 01:30 Uhr im Bereich der Tankstelle neben dem Volksfestplatz in Mühldorf Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann aufgrund der Täterbeschreibung Hinweise zur Identität der drei Männer geben?

Wer kann der Kripo sonstige Hinweise in dieser Sache geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf unter der Telefonnummer 08631 3673-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.