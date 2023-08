Körperverletzung nach Messebesuch - Polizei ermittelt zu Hintergründen

MILTENBERG. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es nach dem Festbetrieb zu einer Streitigkeit gekommen, in deren Verlauf ein junger Mann verletzt worden ist. Die Polizei Miltenberg konnte die Tatverdächtigen noch in der Nacht feststellen und ermittelt nun zu dem genauen Geschehensablauf.

Zwei junge Männer im Alter von 24 und 25 Jahren sind um kurz nach 00:00 Uhr mit einer mehrköpfigen Gruppe Jugendlicher zunächst in Streit geraten. Das Wortgefecht wurde handfest. Der 25-Jährige wurde schließlich aus der Gruppe heraus attackiert und trug leichte Verletzungen davon, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden konnten.

Die hinzugerufene Polizei Miltenberg ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die Gruppe.

Messgerät beschädigt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG - OBERNAUER KOLONIE. Am Montagnachmittag hat ein Unbekannter ein Messgerät zur Geschwindigkeitsüberwachung mutwillig beschädigt. Ein Zeuge konnte das Geschehen zumindest teilweise beobachten. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und hofft auf weitere Zeugen in der Sache.

Dem Sachstand nach ist es um 15:25 Uhr zu der Sachbeschädigung gekommen. Das Messgerät war in der Obernauer Straße Höhe der 100er Hausnummern aufgestellt, als ein noch unbekannter Mann den Apparat offensichtlich mit Absicht zunächst an sich genommen und an einer angrenzenden Wiese beschädigt hat. Ein Anwohner hatte den Vorfall mitbekommen und zumindest eine vage Beschreibung des Täters abgeben können.

Die Polizei Aschaffenburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche weitere Zeugen sich zu melden. Der Mann soll blaue Oberbekleidung und eine helle Mütze auf dem Kopf getragen haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - SCHWEINHEIM. Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 06:45 Uhr, wurde ein roter Ford Transit am rechten Außenspiegel beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Das Fahrzeug stand in der Zeit "An den Bornwiesen".



HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 17:00 Uhr ein weißer Opel Zafira auf dem Parkplatz der Volksbank in der Hauptstraße bei einer Unfallflucht beschädigt.



ASCHAFFENBURG - DAMM. Am Montag wurde ein gelbes E-Bike der Marke Haibike an einem Fahrradabstellplatz vor der Caritas in der Burchardtstraße entwendet. Der Diebstahl muss sich zwischen 06:00 Uhr und 15:00 Uhr ereignet haben.



WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag wurden mehrere beschädigte Wahlplakate verschiedener Parteien im Ortgebiet festgestellt. Die Sachbeschädigungen haben sich allesamt an der Ortsdurchgangsstraße zugetragen. Der Tatzeiträum dürfte sich über das Wochenende erstrecken.



MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf dem Parkplatz eines Gebrauchtwagenhandels in der Johann-Dahlem-Straße wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Montag, 07:20 Uhr, die Scheibe eines schwarzen BMW eingeschlagen, eine Fahrzeugbatterie entwendet und die Reifen abmontiert. Der Sachschaden und der Beuteschaden liegen bei jeweils rund 1.500 Euro.



HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag hat ein Unbekannter zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr ein Stromaggregat aus einem Baustellencontainer gestohlen. Die Baustelle befindet sich an der Staatsstraße 2307.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN, OT DETTINGEN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr, wurde ein schwarzer Elektroscooter vom Fahrradabstellplatz am Bahnhof entwendet. Das Gefährt war mit einem Fahrradschloss gesichert.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg a. Main

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Unbekannte haben zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 15:00 Uhr, Kupferrinnen von der Franziskuskapelle im Pflaumheimer Weg abmontiert und entwendet.



MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Mittwoch, 10:00 Uhr, und Freitag, 14:00 Uhr, wurde ein Weidezaungerät samt Solarmodul gestohlen. Das Gerät war an einem Maisfeld zwischen der Staatsstraße 2441 und dem Aubach aufgestellt.



KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. Ein noch Unbekannter hat am Montag, in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 10:00 Uhr drei Fahrzeuge verschiedener Automarken im Mittleren Weg zerkratzt. Die Fahrzeuge standen in unmittelbarer Nähe zueinander. Die Polizei ermittelt bereits wegen eines ähnlichen Vorfalls in der zurückliegenden Woche.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Sonntag, zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in Ford C-Max bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit am rechten Fahrbahnrand auf Höhe des Engelsplatzes geparkt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.