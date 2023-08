ERLANGEN. (995) Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag (29.08.2023) einen Baustellencontainer im Erlanger Stadtteil Büchenbach auf und versuchten, einen Pritschenwagen zu entwenden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 03:40 Uhr bemerkte ein Zeuge mehrere Personen auf dem Gelände einer Baustelle im Adenauerring. Da diese offenbar einen Container gewaltsam geöffnet hatten, verständigte der Zeuge die Polizei.

Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Tatort eintrafen, versuchte ein bislang unbekannter Mann mit einem zur Baustelle gehörenden Pritschenwagen wegzufahren. Er flüchtete jedoch zu Fuß in Richtung Alte Mönaustraße, als er einen herannahenden Streifenwagen bemerkte. Ein weiterer Tatverdächtiger war kurz zuvor in Richtung Bimbach davongerannt.

Die Erlanger Polizei leitete eine umfangreiche Fahndung ein. Hierbei wurden die Einsatzkräfte unter anderem von Diensthunden und einem Polizeihubschrauber unterstützt.

Die Erlanger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Hinweise auf die Identität der Täter geben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



