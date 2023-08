1416. Sachstand zu den Versammlungen und Protestaktionen durch Klimaaktivisten von Dienstag, 29.08.2023

Wie bereits berichtet, führt die "Letzte Generation" seit Donnerstag, 24.08.2023, im Stadtgebiet München mehrere Protestaktionen durch. In diesem Zusammenhang kam es bereits an mehreren Örtlichkeiten zu nicht angemeldeten Versammlungen und damit einhergehenden Blockadeaktionen durch Klimaaktivisten.

Auch heute, Dienstag, 29.08.2023, kam es seit circa 07:30 Uhr an bislang 6 Örtlichkeiten zu weiteren Blockadeaktionen (Stand 11:00 Uhr). Teilweise klebten sich auch hier mehrere Personen auf Fahrbahnen an den folgenden Örtlichkeiten:

Leopoldstraße (Fahrtrichtung stadteinwärts) / Schenkendorfstraße

A96 (Fahrtrichtung stadteinwärts) / Fürstenrieder Straße

Dietlindenstraße (Fahrtrichtung westlich)/ Biedersteiner Straße

Heckenstaller Tunnel (Fahrtrichtung westlich)/ Passauer Straße

Landshuter Allee (Fahrtrichtung südlich) / Nymphenburger

Innsbrucker Ring (Fahrtrichtung südlich) / Grafinger Straße

An den oben genannten nicht angemeldeten Versammlungen nahmen mehr als 35 Personen teil. Diese mussten teilweise durch spezialisierte Einsatzkräfte der Münchner Polizei abgelöst und von der Fahrbahn verbracht werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich noch mehr als 30 Aktivisten in der polizeilichen Sachbearbeitung.

In diesem Zusammenhang ermittelt die Münchner Kriminalpolizei gegen die an den Blockaden beteiligten Personen u. a. wegen Nötigung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, der seit Freitag, 25.08.2023, 12:00 Uhr, gültigen Allgemeinverfügung der Stadt München und wegen im Einzelfall vorliegender Verstöße gegen Einzelverfügungen (Verbot des Mitführens, Transports und der Benutzung von bestimmten Klebstoffen).

Die Münchner Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer ausdrücklich um Gelassenheit. Gegen Personen, die gewaltsam gegen andere Personen vorgehen, in welcher Form auch immer, leitet die Polizei konsequent Ermittlungen ein.

Durch die Blockadeaktionen kam es erneut zu teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, weshalb durch die Münchner Polizei umfangreiche Verkehrsmaßnahmen getroffen werden mussten.

1417. Aktueller Sachstand zu den Versammlungen und Protestaktionen durch Klimaaktivisten von Montag, 28.08.2023 – Gewahrsamnahmen

Im Zusammenhang mit den Versammlungen und Protestaktionen von Aktivisten der Letzten Generation wurden am Montag, 28.08.2023 Personen in Gewahrsam genommen.

Drei Personen wurden gestern Abend bis zum Dienstag, 12.09.2023 durch die Münchner Polizei nach wiederholter Begehung von Straftaten (Nötigung und versuchte Nötigung) in Gewahrsam genommen, um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern. Die Personen (eine 26-jährige Frau wohnhaft im Landkreis Straubing, eine 43-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann beide wohnhaft in Berlin) waren am Montag, 28.08.2023 an mehreren Blockadeaktionen der Letzten Generation beteiligt. In diesem Zuge wurden zwei dieser Personen bereits am Vormittag des 28.08.2023 Einzelverfügungen (Mitführ-, Transport und Benutzungsverbot von bestimmten Klebstoffen) ausgehändigt, gegen das sie in der Folge verstießen.

Die richterliche Überprüfung des Gewahrsams wird im Laufe des heutigen Tages (29.08.2023) erfolgen. Alle drei Personen hatten, nachdem sie sowohl an Blockadeaktionen am Donnerstag, 24.08.2023 und am Freitag, 25.08.2023 beteiligt waren, die fortsetzende Begehung weiterer Straftaten angekündigt.

Durch das KVR München wurden in mehreren Fällen Einzelverfügungen erlassen. Außerdem wurden in mehreren Fällen durch die Polizei München Verstöße nach der Allgemeinverfügung der LH München angezeigt.

1418. Schwer verletzte Person mit unbekannter Verletzungsherkunft – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 24.08.2023, gegen 08:00 Uhr, konnte eine Angestellte im Hauseingang eines Apartmenthauses im Bereich der Landwehrstraße/Goethestraße einen 36-jährigen Mann auffinden, welcher schwere Verletzungen am Kopf aufwies.

Daraufhin verständigte sie sofort den Rettungsdienst und der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich aktuell noch im Koma befindet.

Wie es zu den Verletzungen kam, ist bislang unklar. Da Fremdeinwirkung nicht auszuschließen ist, ermittelt in diesem Fall das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Mittwoch, 23.08.2023, 20:00 Uhr und Donnerstag, 24.03.2023, 08:00 Uhr, im Bereich der Landwehrstraße, Goethestraße und der Paul-Heyse-Straße, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1419. Staatsschutzrelevantes Delikt – Maxvorstadt

Am Samstag, 26.08.2023, gegen 14:10 Uhr, befand sich ein 41-jähriger Mann im Bereich der Sandstraße. Dort führte er Grußformen aus und rief Parolen, die eine Identifizierung mit verbotenen Organisationen zum Ausdruck brachten. Zudem bedrohte er eine 30-Jährigen, mit Wohnsitz in München, verbal. Diese verständigte daraufhin unverzüglich den Polizei-Notruf 110.

Der 41-jährige deutsche Tatverdächtige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, konnte durch die eingeleitete Fahndung im Nahbereich festgenommen werden. Gegen ihn wurde Anzeige aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Bedrohung gestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) geführt.

1420. Verkehrsunfall – Freimann

Am Samstag, 26.08.2023, gegen 03:00 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger Münchner mit einem schwarzen Mercedes-Benz Pkw die Maria-Probst-Straße in Richtung Ingolstädter Straße. Auf dem Beifahrersitz saß ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau. Nach der Kreuzung Margot-Kalinke-Straße kam der 23-Jährige von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dortiges Tor.

Nach dem Unfall wurde durch einen unbeteiligten Zeugen der Polizei-Notruf 110 verständigt. Unverzüglich wurden mehrere Streifen des Polizeipräsidiums München zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Zudem wurde die Integrierte Leitstelle der Berufsfeuerwehr München informiert.

Durch den Unfall wurden die beiden Insassen des PKWs verletzt. Der Beifahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus gebracht

Gegen den Fahrer des PKW wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, er wurde nach polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der PKW und der Führerschein des 23-Jährigen wurden beschlagnahmt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1421. Einbruch in Bäckerei – Neuhausen

Zwischen Sonntag, 27.08.2023, gegen 12:30 Uhr und Montag, 28.08.2023, gegen 04:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in Neuhausen ein.

Nach ersten Ermittlungen entwendeten sie aus den Geschäftsräumen Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Nach der Tat konnten sie sich unerkannt vom Tatort entfernen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Arnulfstraße zwischen Schäringerstraße, Burghausener Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

1422. Zwei Einbrüche in Geschäfte – Johanneskirchen und Denning

Fall 1:

Zwischen Sonntag, 27.08.2023, gegen 22:00 Uhr und Montag, 28.08.2023, gegen 09:05 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in Johanneskirchen ein.

Nach ersten Ermittlungen drangen die Täter gewaltsam ein und entwendeten aus den Geschäftsräume Bargeld im Wert von über tausend Euro. Nach der Tat konnten sie sich unerkannt vom Tatort entfernen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Freischützstraße, zwischen Englschalkinger Straße und Robert-Heger-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Zwischen Sonntag, 27.08.2023, gegen 23:30 Uhr und Montag, 28.08.2023, gegen 10:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in Denning ein.

Nach ersten Ermittlungen drangen die Täter auch hier gewaltsam ein und entwendeten aus den Geschäftsräumen Bargeld und Wertgegenstände im Wert von über 10.000 Euro. Nach der Tat konnten sie sich unerkannt vom Tatort entfernen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ostpreußenstraße, zwischen Zoppoter Straße und Königsberger Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.