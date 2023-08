Die kühleren Temperaturen und der anhaltende Nieselregen führten am dritten Tag des Barthelmarkts zu einem etwas geringeren Besucheraufkommen im Vergleich zu den beiden Vortagen. Die meisten Besucher hielten sich vor allem in den Festzelten auf. In den Straßen zwischen den Verkaufsständen und den Fahrgeschäften zeigte sich mäßiges Besucheraufkommen.

Durch den Regen mussten am Nachmittag die Parkplätze um Oberstimm geschlossen werden, nachdem dort bereits einige Fahrzeuge in den nassen Wiesen stecken geblieben waren. Dies führte in den Straßen von Oberstimm vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen.

Zu größeren Sicherheitsstörungen kam es am Sonntag nicht. Zwei Diebstähle wurden der Polizei gemeldet. In einem Fall wurde einer Besucherin ihre Apple-Watch entwendet.

Zudem ereignete sich kurz vor Mitternacht ein Diebstahl aus einem Verkaufsstand. Dies konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, wodurch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung ein Tatverdächtiger, sowie das Diebesgut, festgestellt werden konnte.

Das Festgelände leerte sich nach Schließung der Zelte zügig. Auch hierbei verlief alles friedlich.

Zwei Männer mit bislang unbekannter Waffe verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden der Polizei gegen 00:45 Uhr zwei verletzte Personen in der Barthelmarktstraße gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten zwei verletzte Männer antreffen. Bei einem 25-Jährigen konnte eine Kopfverletzung und bei einem 39-Jährigen eine kleine Wunde am Oberarm festgestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte die Polizei vor Ort einige kleine Metallkügelchen auffinden. Die Spurenlage vor Ort, und die Aussagen der Geschädigten lassen den Schluss zu, dass ein bislang Unbekannter vermutlich mit Schüssen aus einer Luftdruckwaffe die beiden Männer verletzt hat. Die Verletzten wurden für eine ärztliche Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Polizeiinspektion Ingolstadt übernommen. Hinweise zum unbekannten Täter und zur Art der benutzen Waffe liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die Polizeiinspektion Ingolstadt bittet daher Zeugen, die am Sonntag gegen 00:45 Uhr im Bereich der Barthelmarktstraße auf Höhe der Einmündung in den Hanfgartenweg relevante Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen.