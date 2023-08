BAMBERG. Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Bamberger Moosstraße ein. Ein gekipptes Fenster erleichterte ihnen den Einstieg.

Von Samstag, 8 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Moosstraße in Bamberg. Über ein gekipptes Fenster stiegen Diebe in eine Wohnung im Erdgeschoss ein und stahlen Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat von Samstagmorgen bis Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Moosstraße gesehen? Melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.

Das Polizeipräsidium Oberfranken rät:

Schließen Sie beim Verlassen Ihrer Wohnung immer alle Fenster und Türen komplett. Gekippt bedeutet für Einbrecher – Es ist offen!