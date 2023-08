BURGPREPPACH, LKR. HAßBERGE. Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in zwei Firmen eingebrochen und entkamen mit Beute im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise.

Einbruch in Firma - Tresor geöffnet

Zunächst wurde bei der Polizei ein Einbruch in eine Firma in der Fitzendorfer Straße mitgeteilt, der sich im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet hat. Unbekannte verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in die Büroräume der Firma. Aus einem Tresor, der mit einem Werkzeug gewaltsam geöffnet wurde, haben die Täter eine fünfstellige Bargeldsumme entnommen. Weiterhin nahmen die Unbekannten zwei Laptops an sich und entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

In weiteres Gebäude eingebrochen – Zeugen gesucht

Ein weiterer Einbruch in ein anderes Firmengebäude hat sich am Samstagabend gegen 23:00 Uhr ereignet. Unbekannte Täter verschafften sich ebenfalls gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Verschiedene Räume wurden durchwühlt, allerdings wurde nach bisherigen Erkenntnissen bei diesem Einbruch nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen in den beiden Fällen übernommen und prüft nun auch einen möglichen Zusammenhang der Einbrüche. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 in Verbindung zu setzen.