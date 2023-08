Brand eines Kellerabteils (Ergänzung der Pressemeldung der PI Kempten vom 28.08.2023)

KEMPTEN. Am Vormittag des 28.08.2023 wurde ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Sankt Mang in Kempten gemeldet. Nach Eintreffen der Feuerwehren Kempten und Sankt Mang konnte das Feuer schnell in einem Kellerabteil lokalisiert und bekämpft werden. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zum Glück wurden keine Personen verletzt. Der Schaden wird derzeit auf 25 000 Euro geschätzt.

Die ersten Ermittlungen übernahmen die Polizeiinspektion Kempten und der Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten geführt.

(KPI Memmingen – KDD)