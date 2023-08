SONTHOFEN. Am heutigen Montagvormittag um kurz nach 10:00 Uhr kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft in Sonthofen. Eine 27-jährige Bewohnerin der Unterkunft befand sich aufgrund der bevorstehenden Rückführung im Rahmen des Asylverfahrens in einer psychischen Ausnahmesituation und drohte, sich mit einem Messer selbst etwas anzutun. Daher verlegte eine Vielzahl von Polizeikräften an die Örtlichkeit. Insgesamt waren etwa 30 Polizeikräfte im Einsatz, unter anderem von der Verhandlungsgruppe des Spezialeinsatzkommandos Südbayern. Außerdem waren Rettungsdienst und Notarzt mit sechs Kräften im Einsatz.

Nachdem die Frau auch nach mehreren Stunden nicht bereit war, das Messer abzulegen, wurde sie letztlich um kurz nach 15:00 Uhr bei einer günstigen Gelegenheit überwältigt. Sowohl die 27-Jährige als auch die Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Eine Gefahr für Dritte bestand nicht.

Im Anschluss wurde die 27-Jährige aufgrund ihres Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht. (PI Sonthofen)

