1966 – Auto beschädigt

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (26.08.2023), 23.00 Uhr bis Sonntag (27.08.2023), 10.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Schillstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1967 – Geschäfte angegangen

Göggingen – Im Zeitraum von Freitag (25.08.2023), 23.30 Uhr bis Samstag (26.08.2023), 09.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Gögginger Straße ein. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Höhe des Beuteschadens wird derzeit abgeklärt.

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (25.08.2023) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Geschäftes in der Bahnhofstraße und entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

1968 – Videoüberwachung führt zum Tatverdächtigen

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (26.08.2023) soll ein 24-Jähriger eine 15-Jährige auf dem Plärrer belästigt haben.

Gegen 21.45 Uhr soll der 24-Jährige die 15-Jährige an der Brust berührt haben. Anschließend wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Anhand der Videoüberwachung auf dem Plärrer-Gelände konnte ein Bild des Tatverdächtigen an die Einsatzkräfte zur Fahndung übermittelt werden. Einsatzkräfte stoppen und kontrollierten den 24-jährigen Tatverdächtigen so wenig später.

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung gegen den 24-Jährigen.