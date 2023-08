MEHLMEISEL, LKR. BAYREUTH. Am Montagmittag kam es im Ortsteil Richardsfeld zu einem größeren Polizeieinsatz. Auslöser war ein 20-Jähriger, der aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes eine Gefahr für sich selbst darstellte. Er befindet sich mittlerweile in psychiatrischer Behandlung.

Gegen 13 Uhr teilte eine Zeugin über Notruf mit, dass sich der 20-Jährige in einer Wohnung in Mehlmeisel selbst verletzt habe. In der Folge rückten umgehend mehrere Polizeistreifen der Polizei Bayreuth-Land und umliegender Dienststellen in den Ortsteil Richardsfeld aus. Dort hatte sich der junge Mann bereits in der Wohnung eingeschlossen. Bei Eintreffen der Beamten bemerkten diese außerdem eine Rauchentwicklung aus dem Anwesen. Anschließend verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zu dem Gebäude und nahmen den 20-Jährigen fest. Offenbar hatte dieser einen Kleinbrand in dem Haus gelegt. Bei der folgenden Untersuchung im Rettungswagen stellten die Sanitäter fest, dass der 20-Jährige gänzlich unverletzt war. In der Zwischenzeit löschten Kräfte der Feuerwehr den Brand. Der Mann kam zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Klinik. Die Schadenshöhe am Haus steht aktuell noch nicht fest.