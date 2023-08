MEMMINGEN. Seit dem 27.08.2023 wird ein 72-Jähriger aus Memmingen vermisst. Die Polizei bitte um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Vermisste könnte sich in einer Notlage befinden.

Der Vermisste entfernte sich am 27.08.2023 gegen 18:30 Uhr von seiner Wohnanschrift in Memmingen und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Der 72-Jährige leidet unter einer schweren Erkrankung und ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer Notlage befindet und Hilfe benötigt.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Die Polizei bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem 72-Jährigen.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Memmingen unter 08331/100-0. (PI Memmingen)

