KÖNIGSFELD Wie letzte Woche durch die Pressestelle berichtet, geriet am 25.08.2023 in der Schmädelstraße in Königsfeld ein Wohnhaus in Vollbrand.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wolnzach, Rohrbach, Fahlenbach, Königsfeld, Niederlauterbach und Langenbruck, der Kreisbrandinspektion Pfaffenhofen sowie des Technischen Hilfswerks konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen.

Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt nun ergaben, ist eine Brandstiftung auszuschließen. Brandursache war nach aktuellem Kenntnisstand der Ermittler ein technischer Defekt an einem Gefrierschrank.

Der entstandene Schaden wird auf schätzungsweise 200 000 Euro beziffert.