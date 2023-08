RÖTHENBACH A.D.PEGNITZ. (992) Am Freitagabend (25.08.2023) ereignete sich in Röthenbach an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Da sich hierbei ein 45-jähriger Mann schwere Kopfverletzungen zuzog, bittet die Kriminalpolizei Schwabach um Zeugenhinweise.



Gegen 19:00 Uhr kam es in der Rückersdorfer Straße auf Höhe des Hubert-Munkert-Platzes zunächst zu einem Streitgespräch zwischen einem 45-jährigen Mann und einem 16-jährigen Jugendlichen. Kurze Zeit später kamen drei junge Männer (19, 20, 20) hinzu und unterstützten den 16-Jährigen.

Im weiteren Verlauf griff der 45-Jährige den 20-jährigen Begleiter des Jugendlichen an und verletzte diesen leicht. Daraufhin schlugen und traten die vier jungen Männer derart auf den 45-jährigen Mann ein, dass sich dieser schwere Kopfverletzungen zuzog. Der Rettungsdienst transportierte den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz nahmen die vier Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort.

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



