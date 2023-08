ERDING. Am Donnerstag, den 24.08.2023, gegen 15:00 Uhr kam es am „kleinen Platz“ in Erding zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 83-Jährigen. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Die Erdingerin wurde am kleinen Platz in Erding von einem unbekannten männlichen Täter auf Wechselgeld angesprochen. Als sie in ihre Handtasche griff und die Geldbörse herausnehmen wollte, entriss ihr der Täter mit Gewalt die Tasche und flüchtete. Die Geschädigte blieb hierbei unverletzt. Nähere Angaben zum Täter sind nicht vorhanden.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Hinweise auf den Täter geben können, oder selbst betroffen sind, sich unter der Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.