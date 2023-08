STRAUBING. Am Sonntag (27.08.2023) ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein Raub in der Bahnhofstraße. Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen übernommen.

Zwei 18-Jährige aus dem Landkreis Straubing-Bogen hielten sich am Sonntag gegen 05:15 Uhr in der Bahnhofstraße nahe des dortigen Kreisverkehrs auf, als sie von zwei unbekannten Personen angesprochen wurden. Einer der beiden forderte unter Vorhalt eines Messer die Geldbeutel der zwei 18-Jährigen. Letztlich nahm einer der zwei Tatverdächtigen 10 Euro an sich und beide flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die bislang vorliegenden Beschreibungsmerkmale der zwei Tatverdächtigen lauten wie folgt:

Ca. 190cm groß, Jeans, dunkler Kapuzenpulli, kurze Haare, osteuropäischer/russischer Akzent

Ca. 180cm groß, dunkle Jogginganzug, lockige dunkle Haare, dunkler Teint

Wer sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich unter 09421/868-0 bei der Kriminalpolizei Straubing zu melden.

Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Maximilian Bohms, 09421/868-1021

Veröffentlicht: 28.08.2023, 13:05 Uhr