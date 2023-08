INGOLSTADT Am Mittwochabend, 23.08.2023, wurde eine ältere Seniorin im Nordosten Ingolstadts Opfer einer Sexualstraftat.

Eine Pflegerin, die gegen 20.40 Uhr, die an Demenz erkrankte Seniorin für Versorgungsdienste in ihrer Wohnung aufsuchen wollte, wurde Zeugin des Sexualverbrechens. Sie reagierte besonnen, versperrte die Wohnungstüre von außen und informierte umgehend die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 34 und 39 Jahren konnten daraufhin widerstandslos von Streifenbeamten der Polizeiinspektion Ingolstadt in der Wohnung des Opfers festgenommen werden.

Sie wurden am 24.08.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen Verdachts der gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung beim Amtsgericht Ingolstadt richterlich vorgeführt. Gegen die beiden Männer wurde die Untersuchungshaft angeordnet.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt dauern an.