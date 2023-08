Falsche Spendensammler - Polizei ermittelt wegen Betrugs und sucht nach Geschädigten der Masche

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag haben drei betrügerische "Spendensammler" einer Frau auf einem Supermarktparkplatz Geld entlocken können. Die Männer hatte vorgegeben, für eine Hilfsorganisation Spenden zu sammeln, die es gar nicht gibt. Die Beamten ermitteln nun wegen Betrugs und suchen nach weiteren Geschädigten der Masche.

Die Männer sprachen die 60-Jährige kurz nach 11:00 Uhr auf dem EDEKA-Parkplatz in der Krotzenbrunner Straße an und baten um eine Spende für eine angebliche Hilfsorganisation, den "Landesverband für Behinderte und Taubstumme Kinder". Nach der Spende ließen die Täter die hilfsbereite Frau noch auf einer Liste unterschreiben.

Eine Streife der Polizei Alzenau traf die Männer schließlich auf dem Aldi-Parkplatz in Großkrotzenburg an. Bei der Kontrolle stießen die Beamten auf die Unterschriftenlisten sowie Bargeld und stellten es sicher.

Im Zuge der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach möglichen weiteren Geschädigten, die den Männern oder anderen solcher "Spendensammler" im guten Glauben Geld übergeben haben.

Wer als Geschädigter der falschen Spendensammler infrage kommt oder sonst Sachdienliches mitteilen kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.

Tipps gegen Spendenbetrug:

Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig ist: Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Projekte, die Sie persönlich kennen. Informieren Sie sich im Zweifel in Ruhe und mit Bedacht über die Organisation, die Sie unterstützen möchten.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder beim Spenden noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar bedrohliches Verhalten, z.B. durch Spendensammler nicht tolerieren. Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.

Bierkrug gegen Rollladen geworfen - Polizei sucht Zeugen

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf dem Heimweg von der Kerb in Kleinostheim warf am Samstagabend gegen 22:40 Uhr ein Unbekannter einen Bierkrug gegen einen Rollladen. An dem Haus in der Schillerstraße 67 entstand ein Schaden von rund 600 Euro.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 170 cm groß, schwarze lockige Haare

Bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem grauen Pullover oder Hoodie und weißen Schuhen

Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei Aschaffenburg auch nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Geisterfahrer zwingt Mofa-Fahrerin auf Grünstreifen auszuweichen - 16-Jährige kam in ein Krankenhaus

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf dem falschen Fahrstreifen kam am Freitagabend eine blaue Limousine einer 16-jährigen Mofa-Fahrerin zwischen Krombach und Schöllkrippen entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die junge Fahrerin auf den Grünstreifen aus und stürzte.

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr kurz nach 22:00 Uhr aus ungeklärten Gründen den linken Fahrstreifen der Staatsstraße von Schöllkrippen in Richtung Krombach. Obwohl ihm die Mofa-Fahrerin entgegenkam, blieb er auf der falschen Fahrbahnseite und zwang die junge Fahrerin nach rechts auf den Grünstreifen auszuweichen. Die 16-Jährige stürzte von ihrem Mofa und kam mit mehreren Schürfwunden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Die Polizei Alzenau sucht nun nach einem 20 bis 30 alten Autofahrer mit Brille. Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich um eine blaue Limousine.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Ausländische Fahrerlaubnis verlor nach sechs Monaten ihre Gültigkeit - 44-Jähriger bereits mehrfach angezeigt

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei der Kontrolle eines Kleintransporters am Freitagnachmittag auf der A3 am Pendlerparkplatz Bessenbach, zeigte der 44-jährige Fahrer seinen in Tadschikistan erworbenen Führerschein vor. Da sich der Mann bereits länger als sechs Monate in Deutschland aufhielt, verlor die Fahrerlaubnis ihre Gültigkeit.

Bei der Kontrolle stießen die Beamten zusätzlich auf mehrere Strafbefehle verschiedener Gerichte, die ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt hatten. Zu der Strafakte des 44-Jährigen kommt nun ein weiteres Vergehen hinzu.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG. Am Samstagvormittag ist in der Zeit von 07:00 bis 10:00 Uhr ein rotes E-Bike im Wert von 5.000 Euro entwendet worden. Das Fahrrad war mit einem Schloss an einem Verkehrszeichen in der Dunzerstraße Ecke Jahnstraße angeschlossen.

ASCHAFFENBURG. Ein an einem Fahrradständer in der Ernsthofstraße angeschlossener E-Scooter ist am Samstag in der Zeit von 08:40 bis 14:05 Uhr gestohlen worden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grün/schwarzen E-Scooter der Marke Wahlberg Urban.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Donnerstag 18:30 Uhr bis Freitag 07:20 Uhr entwendete ein Unbekannter an einem in der Aschaffenburger Straße geparkten weißen VW Touran die amtlichen Kennzeichen. Dabei handelt es sich um die ukrainischen Kennzeichen AC0737HC.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.