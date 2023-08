SPIEGELAU; LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Ein seit Freitag, 25.08.2023 vermisste Frau konnte in den Nachmittagsstunden lebend aufgefunden werden.

Wie bereits mit einer Vermisstenfahndung am heutigen Tag gemeldet, wurde seit Freitag, 25.08.2023, 16:00 Uhr Uhr eine 63-jährige Frau aus dem Bereich Spiegelau vermisst. Zahlreiche Einsatzkräfte verschiedenster Organisationen waren an den umfangreichen Suchmaßnahmen nach der vermissten Dame beteiligt. Am heutigen Nachmittag konnte die Frau schließlich lebend aufgefunden und im Nachgang einer notwendigen medizinischen Versorgung zugeführt werden.



Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten ist damit erledigt, das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Grafenau danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach der 63-jährigen.



Zusatz: Die Medien werden gebeten, die Personendaten der Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 27.08.2023 um 18:25 Uhr