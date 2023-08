1963 - Körperverletzung beim Fußballspiel (bereits lokal gemeldet)

Friedberg/Wulfertshausen - Am Freitag (25.08.2023) fand ein Fußballtestspiel zwischen den A-Jugendmannschaften des SV Wulfertshausen und der DJK Augsburg West statt. Gegen 20:20 Uhr kam es nach einem Foul zunächst zu verbalen Streitigkeiten auf dem Platz.

Im weiteren Verlauf entstand auf dem Sportgelände ein Tumult. Infolgedessen eine größere Schlägerei zwischen den anwesenden Personen. Hierbei sollen nach bisherigen Erkenntnissen Spieler wie Zuschauer beteiligt gewesen sein. Auch ein Trainer soll sich an der Auseinandersetzung beteiligt haben.

Einige Personen erlitten leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig.

Die Polizeiinspektion Friedberg ermittelt nun in dieser Sache.

1964 - Unfallfluchten: Zeugen gesucht (bereits lokal gemeldet)

Aichach - Am Freitag (25.08.2023) wurde zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr ein geparkter Pkw am Parkplatz des Supermarktes in der XXX-Straße offensichtlich am Heck von einem anderen Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich.

Die Polizei Aichach bittet unter 08251/8989-0 um Zeugenhinweise.

Westendorf - Am frühen Freitagnachmittag (25.08.2023) kam es in der Zeit von 13.20 Uhr - 13.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in Westendorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine 54-Jährige parkte ihr Auto, einen Ford Focus in grau, während ihres Einkaufs ordnungsgemäß in einer Parklücke. Als sie nach dem Einkauf wieder zu ihrem Auto kam, bemerkte sie eine große Delle am Fahrzeug hinten rechts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000,- EUR. Ein Verursacher ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei Gersthofen bittet unter 0821/323-1810 um Zeugenhinweise.

1965 - Fahrzeugführer von Laserpointer geblendet (bereits lokal gemeldet)

Donauwörth - Am Samstag (26.08.2023) gegen 00:15 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw die Parkstraße. Auf Höhe des Wohnanwesens Hausnummer 30 wurde er von einer bislang unbekannten Person mit einem grünen Laserpointer frontal in das Gesicht geblendet. Die Blendwirkung war so stark, dass der Fahrzeugführer kurzzeitig orientierungslos war und sein Fahrzeug anhalten musste. Das Auge des Geschädigten war im Anschluss gereizt. Seitens der Polizei wurden entsprechende strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet, dass sich sowohl Zeugen der Tat, als auch mögliche weitere Geschädigte telefonisch unter der Rufnummer 0906/706670 melden.