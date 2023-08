NÜRNBERG. (988) Am späten Samstagabend (26.08.2023) suchten Polizeibeamte und Rettungskräfte nach einer männlichen Person, die angeblich komplett bekleidet unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke in die Pegnitz gesprungen und untergegangen sein soll. Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers und Rettungstauchern musste die Suche nach 2 Stunden ohne Erkenntnisse abgebrochen werden.



Gegen 22:00 Uhr teilte ein Zeuge den vermeintlichen Unglücksfall über Notruf mit. Laut Mitteiler ging der Mann im alkoholisierten Zustand unterhalb der Brücke ins Wasser und kam nicht mehr heraus. Er selbst habe die Situation aber nicht beobachten können und wurde kurz vor dem Notruf von mehreren Personen auf den Vorfall hingewiesen.

Die alarmierten Rettungskräfte der Nürnberger Berufsfeuerwehr und der DLRG begangen gemeinsam mit den Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West umgehend mit der Suche nach dem Vermissten. Trotz Befragung der anwesenden Personen, dem Einsatz von Rettungstauchern und eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera konnten keinerlei Hinweise auf den Verbleib des Mannes gewonnen werden.

Während der Suchmaßnahmen musste ein stark alkoholisierter 26-jähriger Mann kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden, da er sich aggressiv gegenüber den Rettungskräften verhielt und einem Platzverweis nicht nachkam.



Da auch nach 2 Stunden Suche keine Hinweise auf den Vermissten gefunden werden konnten und auch der Sachverhalt nicht näher verifiziert werden konnte, wurde die Suche ohne Ergebnis abgebrochen. Ob sich tatsächlich ein Mann in einer hilflosen Lage in der Pegnitz befand, konnte nicht abschließend geklärt werden.



