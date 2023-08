BAMBERG. In der Nacht auf Sonntag beleidigten Unbekannte mehrere Wahlhelfer und stahlen Wahlplakate. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Sonntag, kurz nach 1 Uhr, brachten vier Wahlhelfer im Alter von 23, 24, 25 und 26 Jahren Wahlplakate im Bereich der Brückenstraße in Bamberg an. Eine Dreiergruppe unbekannter Männer stieß dazu und beleidigte die vier Helfer als „Kriegstreiber“ und „Arschlöcher“. Anschließend nahmen sie Wahlplakate von einem Lastenwagen und setzten zur Flucht an. Einer der Täter nahm dem 24-jährigen Wahlhelfer zusätzlich ein Plakat aus der Hand. Nachdem der 24-Jährige den Flüchtenden hinterherrief, dass die Polizei bereits verständigt sei, ließen die Unbekannten die Plakate fallen und setzten ihre Flucht in Richtung Bahnhof fort.

Die drei Täter werden alle als zirka 180 – 185 Zentimeter groß beschrieben. Einer davon soll von kräftiger Statur sein und schwarzes Haar haben.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.