SELB, LKR. WUNSIEDEL. Am Samstagnachmittag sorgte der Brand eines Fernsehers für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Kriminalpolizei Hof führt die Ermittlungen.

Am Samstag, kurz nach 15 Uhr, bemerkten Passanten eine große Rauchentwicklung in der Straße „Bei der Linde“ in Selb und wählten den Notruf. Wie sich herausstellte, war ein Fernseher in einem Einfamilienhaus aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Anschließend breitete sich das Feuer im gesamten Obergeschoss des Hauses aus. Knapp 130 Kräfte der umliegenden Feuerwehren waren in den Einsatz eingebunden. Die Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.