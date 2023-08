1401. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Freitag, 25.08.2023, gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 73-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Ford die Oberföhringer Straße stadteinwärts. An der Einmündung zur Cosimastraße wollte er nach links abbiegen.

Zeitgleich befuhr eine 20-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Motorrad Kawasaki die Oberföhringer Straße stadtauswärts. Sie wollte die Einmündung zur Cosimastraße geradeaus überqueren.

Beim Abbiegen nach links kollidierte der Pkw mit dem Motorrad der bevorrechtigten 20-Jährigen, welche weder bremsen noch ausweichen konnte. Die 20-Jährige prallte frontal gegen die Beifahrertür des Pkw und kam zu Sturz. Sie verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich für circa eine Stunde gesperrt werden. Hierbei kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1402. Radfahrer erfasst aussteigenden Fahrgast und flüchtet; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Freitag, 25.08.2023, gegen 17:10 Uhr, stieg eine 76-Jährige mit Wohnsitz in München an der Haltestelle „Von-der-Tann-Straße“ aus einem Linienbus, welcher in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war aus. Baustellenbedingt musste der Bus einige Meter vor der Haltestelle direkt am Fahrradweg anhalten.

Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein bislang unbekannter Radfahrer mit einem City-Bike in zügiger Geschwindigkeit. Der Radfahrer rief warnende Worte (3x „Attenzione“) ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren und streifte die 76-Jährige, sodass diese zu Sturz kam. Die 76-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1403. Pkw fährt gegen geparkten Pkw; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Samstag, 26.08.2023, gegen 15:50 Uhr, befuhr eine 91-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Renault die Denninger Straße stadtauswärts. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte die Frau mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Toyota.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Pkw Toyota auf einen weiteren Pkw Seat aufgeschoben. Das Fahrzeug der 91-Jährigen kippte durch den Zusammenstoß auf die linke Fahrzeugseite und kam anschließend zum Stillstand.

Die 91-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

An dem Pkw der 91-Jährigen entstand Totalschaden. Der Pkw Toyota wurde schwer beschädigt und der Pkw Seat leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Denninger Straße war im Rahmen der Unfallaufnahme für circa fünfundvierzig Minuten komplett gesperrt, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam.Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1404. Pkw kollidiert mit Fußgängerin; eine Person verletzt – Au

Am Samstag, 26.08.2023, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Ford die Humboldtstraße stadteinwärts. Auf Höhe der Einmündung zur Sommerstraße wollte eine 85-Jährige mit Wohnsitz in München die Humboldtstraße überqueren.

Hierbei querte sie den ersten Fahrstreifen und stieß mit dem von rechts kommenden Pkw des 60-Jährigen zusammen. Durch den Unfall wurde die 85-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert und dadurch schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-Jährige blieb unverletzt.

Der Pkw wurde schwer beschädigt. Während der 30-minütigen Unfallaufnahme musste die Humboldtstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Hierbei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1405. Raub – Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt

Am Donnerstag, 24.08.2023, gegen 06:00 Uhr, traf ein 36-jähriger Sierra-Leoner mit Wohnsitz im Landkreis Dachau in der Sonnenstraße auf die, ihm vom Sehen bekannten, drei männlichen Schwarzen Tatverdächtigen und es kam zu einem Streit. In dessen Verlauf forderte einer der Männer den 36-Jährigen auf, ihm Geld zu geben.

Dieser Aufforderung kam der 36-Jährige nicht nach. Daraufhin wurde er von einem Mann aus der Gruppe mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Durch den Schlag ging der 36-Jährige zu Boden. Dort wurde er von den drei Männern geschlagen und getreten. Gemeinschaftlich entwendeten diese das Bargeld des 36-Jährigen sowie Kleidungsstücke, Schmuck und sein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten sie.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 28-jähriger Senegalese mit Wohnsitz im Landkreis München festgenommen werden. Er wurde am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser beantragte die Untersuchungshaft.

Die anderen beiden Tatverdächtigen sind weiterhin flüchtig.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sonnenstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1406. Terminhinweis:

Pressekonferenz zum Polizeieinsatz anlässlich der IAA Mobility 2023

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wird gemeinsam mit dem Präsidenten des Polizeipräsidiums München, Thomas Hampel, und dem Einsatzleiter, Polizeivizepräsident Michael Dibowski, am

Dienstag, den 29. August 2023, um 13:00 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München,

(Zugang über Augustinerstraße 2)

das Einsatzkonzept der Polizei zur IAA Mobility 2023 vorstellen.

Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen. Um eine Voranmeldung per E-Mail unter muenchen.presse@polizei.bayern.de wird gebeten