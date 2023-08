BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Ein bislang unbekannter, bewaffneter Täter hat am Samstagabend, 26. August 2023, die Angestellten eines Lebensmittelmarktes bedroht und einen fünfstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Anschließend konnte er unerkannt flüchten. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Die weiteren Ermittlungen führt das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat der Kripo Traunstein. Die Ermittler bitten dabei auch um Zeugenhinweise.

Am Samstagabend, 26. August 2023, kurz nach 20:00 Uhr, hatte ein unbekannter Täter einen Lebensmittelmarkt am Kaiserplatz in Bad Reichenhall betreten und die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Im weiteren Verlauf erbeutete er Bargeld im fünfstelligen Bereich und konnte anschließend unerkannt flüchten.

Nach Verständigung der Polizei wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Bad Reichenhall und umliegender Dienststellen der Landespolizei sowie der Bundespolizei beteiligten.

Die weitere Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos.

Drei Angestellte des Lebensmittelmarktes erlitten einen Schock und wurden vom Kriseninterventionsdienst des BRK betreut.

Noch am selben Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein mit Unterstützung der Spurensicherung die ersten Untersuchungen vor Ort.

Der Täter konnte durch Zeugen folgendermaßen beschrieben werden:

männlich, ca. Mitte 20 Jahre alt

ca. 180 cm groß

kräftige Statur

sprach gebrochen Deutsch

komplett schwarz gekleidet,

schwarzer Motocrosshelm und Maske

bewaffnet mit einer Faustfeuerwaffe

Möglicherweise flüchtete der Täter mit einem Motorrad.

Die Sachbearbeitung wegen schweren Raubes übernimmt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein das zuständige Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein. Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Samstagabend (26. August 2023) gegen 20:00 Uhr am Kaiserplatz in Bad Reichenhall Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann aufgrund der Täterbeschreibung Hinweise zur Identität des Mannes geben?

Wer kann der Kripo sonstige Hinweise in der Sache geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861 9873-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.