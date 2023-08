Am Samstag, 26.08.2023, gegen 18:40 Uhr betrat ein zunächst unbekannter vermummter Täter eine Supermarktfiliale in Waldassen, Mitterteicher Straße.

Im weiteren Verlauf trat er mit einer Getränkedose an die Kassenkraft heran. Als diese zum Abkassieren den Kassenschacht öffnete, griff der Tatverdächtige in die Kasse und nahm einen niedrigen 4-stelligen Bargeldbetrag an sich. Bei dem Versuch und dem Gerangel die Kasse zu schließen wurde die 52jährige Frau leicht an der Hand verletzt und erlitt einen „Schock“. Sie wurde ambulant versorgt. Ein unbeteiligter Zeuge gab weiter an, dass der unbekannte Täter die Geschädigte zudem mit einem Messer bedroht hatte.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen mit allen verfügbaren Einsatzkräften, konnte aufgrund der vorhandenen Personenbeschreibung ein 16jähriger aus dem Landkreis Tirschenreuth festgenommen werden. Die mutmaßliche Tatbekleidung und ein Großteil der Tatbeute wurden bei ihm sichergestellt.

Seitens der Staatsanwaltschaft Weiden wird nun die Stellung eines Haftantrages geprüft.

Die Kriminalpolizei Weiden hat die Ermittlungen übernommen