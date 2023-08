MEMMINGEN. In der Nacht des Samstags, 26.08.2023, in der Zeit zwischen 02:00 Uhr, bis 03:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Wertstoffhandel in der Kiryat-Shmona-Straße ein. Die Täter verschafften sich über ein benachbartes Gartenbauunternehmen Zugang zum Gelände und drangen durch Aufschneiden eines Zaunes sowie einer Metallwand in eine Halle ein. Dort wurde Metallschrott im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf mindestens 2000 EUR beziffert. Die ersten Ermittlungen übernahmen die Polizeiinspektion Memmingen und der Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter 08331/100-0 zu melden. (KPI Memmingen – KDD)

