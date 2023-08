PREBITZ, LKR. BAYREUTH. Im Prebitzer Gemeindeteil Losau geriet am Samstagmorgen eine Lagerhalle in Brand. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstag, kurz nach 6 Uhr, bemerkte ein Zeuge die lichterloh brennende Lagerhalle und wählte den Notruf. Die alarmierten Kräfte der umliegenden Feuerwehren sowie Beamte der Polizei Pegnitz eilten zum Brandort in Losau. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Währenddessen sperrten die Beamten den Bereich großräumig ab. Für die Bevölkerung bestand glücklicherweise keine Gefahr. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 150.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache aufgenommen.