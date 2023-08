STUTTGART, BAD CANNSTATT (ots). Polizeibeamte der Verkehrspolizei Bayreuth haben am Donnerstagnachmittag (24.08.2023) einen 47 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein Auto gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige soll am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr den Pkw Dacia, der in der Frösnerstraße geparkt war, gestohlen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Bereich verlief negativ. Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth entdeckten das Fahrzeug einige Stunden später auf der Bundesautobahn 9 und nahmen den mutmaßlichen Dieb, der zudem auch keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte, fest. Der 47-jährige deutsche Staatsangehörige wurde im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte.

