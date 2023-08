Am 25.08.2023, gegen 14:10 Uhr ging ein Notruf bei der Integrierten Rettungsleitstelle Straubing über eine Kollision zwischen Pkw und Regionalzug im Bereich Ittlinger Hauptstraße ein. Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse über mögliche Personenschäden vorlagen wurden vorsorglich die freiwillige Feuerwehr Straubing sowie der Rettungsdienst zusätzlich zur Polizei an die Einsatzörtlichkeit entsandt. Wie sich im weiteren Verlauf jedoch Herausstellte wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 45jähriger Mann mit seinem Pkw über den unbeschrankten Bahnübergang, als ein vorbeifahrender Regionalzug diesen gerade kreuzte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei welchem Sachschaden in Höhe von einem mittleren vierstelligen Betrag entstand. Der Pkw als auch der Zug selbst mussten aufgrund des nicht unerheblichen Sachschadens abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war auch ein sog. Notfallmanager der DB vor Ort unterstützend eingesetzt.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Straubing Tel. 09421 / 868-2320

Veröffentlicht am 26.08.2023 um 09.00 Uhr