UNTERWÖSSEN, LKR TRAUNSTEIN. Am Freitag den 25. August 2023 wurde am Wössner See eine bislang unbekannte Schwimmerin aufgefunden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang keine.

Die Kriminalpolizei Traunstein bittet um Hinweise zur Identität der Toten.

Am heutigen Freitag, den 25.08.23 um 11:00 Uhr, wurde durch eine Schwimmerin eine weibliche leblose Person im Bereich des Schilfgürtels am nördlichen Ufer des Wössners See in Unterwössen aufgefunden. Es konnte nur mehr der Tod der Frau festgestellt werden.

Noch vor Ort übernahmen die Polizeiinspektion Grassau sowie der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen zum Todeshergang sowie zu den Personalien der Verstorbenen. Bei der durchgeführten Leichenschau wurden keine äußeren Verletzungen festgestellt, Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit keine.

Möglicherweise verstarb die Frau bereits am Vortag, den 24. August 2023.

Zur Klärung der Todesursache wird Anfang nächster Woche voraussichtlich eine Obduktion am Institut für Rechtsmedizin in München durchgeführt.

Weiterhin sind die Personalien der Verstorbenen derzeit noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei ist deshalb auch auf Hinweise der Bevölkerung angewiesen.

Die Beschreibung der Verstorbenen ist:

weiblich, ca. 40-50 Jahre alt

ca. 175 cm groß, ca. 60 kg schwer

schlank bzw. athletische Figur

blonde schulterlange Haare, gepflegte Erscheinung

Permanentliner (Lidschatten)

Fußnägel pink manikürt

1 € große Hautverpflanzung am linken Handteller, oberhalb des Knöchel des Zeigefingers

Bekleidung:

Schwarze Neoprenshorts (kurz) der Marke Waterproof Schweden; Größe XS; Made in China, Model T30

Schwarzer Neoprenbadeanzug mit weißen, grünen und türkisen Einnähungen, Marke Lentiggini, Größe unbekannt.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Traunstein unter der Telefonnummer 0861/9873-481, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.