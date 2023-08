COBURG. Vier Unbekannte forderten am Donnerstagabend in Coburg Geld von zwei 19-Jährigen. Dabei setzten sie Pfefferspray ein. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Donnerstag, 19 Uhr, gingen die beiden 19-Jährigen im Stadtteil Wüstenahorn entlang des Wolfgangsees spazieren. Dort trafen sie auf eine Vierergruppe maskierter Männer. Jeweils zwei Mitglieder der Gruppe positionierten sich vor und hinter den Gleichaltrigen. Einer der Täter forderte Geld von den jungen Männern und setzte ein Pfefferspray gegen einen der beiden ein. Ein weiterer Täter schlug dem anderen 19-Jährigen in das Gesicht. Anschließend flüchteten die Unbekannten ohne Beute in Richtung eines Waldstückes. Die beiden 19-Jährigen erlitten leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Einer der unbekannten Täter soll hell gekleidet gewesen sein, die anderen trugen dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.